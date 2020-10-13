İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesine Twitter'dan yanıt geldi
|13 Ekim 2020 22:51
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı yapıldı.
Yıldırım'ın paylaşımı, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına kararına tepki" olarak değerlendirildi. Yıldırım, daha sonraki paylaşımında "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı yapıldı.
Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı yapıldı.
Işıklar yanıyor. pic.twitter.com/2GjEPI1BH3Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYmTC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020
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