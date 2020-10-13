1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Covid-19 'kaygı ve uyku' bozukluklarını arttırdı

İnsanlar bedensel şikayetlerini hemen Koronavirüse (Covid-19) yorumlamaya başladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Ağrılar, baş ağrıları, en ufak bir boğaz ağrısı, nefes alamama gibi başka bir grip belirtisini Covid-19'a yorup gerçekten endişelenmeler art safhaya yükseldi" dedi.
 13 Ekim 2020 23:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İnsanlar bedensel şikayetlerini hemen Koronavirüse (Covid-19) yorumlamaya başladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Ağrılar, baş ağrıları, en ufak bir boğaz ağrısı, nefes alamama gibi başka bir grip belirtisini Covid-19'a yorup gerçekten endişelenmeler art safhaya yükseldi" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, Covid-19 nedeniyle insanlarda oluşan ruh sağlığı etkilerini anlattı.

Ruh sağlığının çok önemli olduğunu dile getiren Doç Dr. Hakan Balıbey, " Pandemi dolayısıyla vakalarımızda hem artış hem de azalma oldu. İnsanlar korkuyor, hastanelerden uzak durmaya çalışıyor ama başvuru sayısında gelenlere oranladığımız zaman gerçekten kaygı ve uyku bozuklukları arttı. İnsanlar bedensel şikayetlerini hemen Koronavirüse yorumlamaya başladı. Ağrılar, baş ağrıları, en ufak bir boğaz ağrısı, nefes alamama gibi başka bir grip belirtisini Korona virüse yorup gerçekten endişelenmeler hat safhada. Bazen hastalık hastası dediğimiz hastalar olabiliyor. Ya da bu konuda çok takıntılı insanlar olabiliyor. Korona dediğimiz nefes darlığı baş ağrısı eklem ağrıları gibi hastalıkları abartılı hissedip gelen vatandaşlarımızda olabiliyor. Biz buna yalancı korona diyebiliyoruz" diye konuştu.

"Kaygı bozuklukları alanında bir artış söz konusu"

Sağlık denilen olayın psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan tam bir iyilik hali olduğunu aktaran Doç.Dr. Balıbey, "Ruh sağlığında duygu, düşünce ve davranış alanındaki problemlerden bahsediyoruz. Buradaki denge ve kişiler arasındaki ilişkilerimizle sağlıktan bahsetmiş oluyoruz. Ruh sağlığı son zamanlarda hastalıklar, depremler, salgın hastalıklar, göçler ve savaşlar çok önemli derecede etkiyor. Korona virüsle birlikte de çok etkilenen vatandaşlarımız hastalarımız var. Gerçekten kaygı bozuklukları alanında bir artış söz konusu. Uyku bozuklukları, huzursuzluk, endişe ve nefes alamama ile birlikte kaygı karışması durumları oluyor. Gerçekten bu alanda artış söz konusu. Bizde vatandaşlarımıza ve hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ruh sağlığı gerçekten önemli, destek sistemlerimiz azaldı" ifadelerini kullandı.

"Sosyal mesafeyi kısaltalım fiziksel mesafeyi arttıralım"

Sürekli sosyal mesafeden bahsedildiğini fakat bunun yanlış olduğuna da değinen Balıbey, "Bence bu yanlış. Sadece fiziksel mesafemizi koruyalım uzaklaşalım ama insanlara olan sosyal mesafemizi yakınlaştıralım. İletişimimizi arttıralım ve yalnız kalmayalım. Özellikle destek sistemleri etkileniyor. İnsanlar daha önceden görüştükleri arkadaşlarıyla görüşemeyip dışarı çıkamıyorlar. Bunlar da sorunları, kaygıları ve endişeleri arttırıyor. Sosyal mesafeyi kısaltalım fiziksel mesafeyi arttıralım" diye kaydetti.

Evinden ayrılıp kendi şehir hayatın da insanların iş güvencesi gibi problemleri de olduğuna değinen Balıbey,"Annemiz, babamız ve kardeşlerimiz yanımızda değil. Gelecek kaygılarımız arttı. Dolayısıyla bu alandaki problemler artışta. Bir çok alandaki hastalıklar azalırken ruh sağlığındaki hastalıklar özellikle travma ile ilişkili hastalıklar madde kullanım bozuklukları, kişilik bozuklukları maalesef artış göstermekte. Bu konuda ciddi tedbirler alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ruh sağlığı alanında tedavilerde değişik tekniklerin olduğunu aktaran Balıbey, " İlaçlı tedavilerimiz söz konusu bunun dışında ilaçsız tedaviler söz konusu. İlaçsız tedavilerde terapiler yapmaktayız. Terapilerde birçok alan var buna da hastanın durumu sonucu karar vermekteyiz. Bunun dışında birde nöromodülasyon dediğimiz ilaçsız tedavimiz söz konusu. Özellikle ilaç almak istemeyen yada kullanamayan hastalarımızda nöromodülasyon kullanabiliyoruz. Manyetik alan oluşturup beyinde bazı uyarılar yapıp ilacın ya da terapinin yaptığı etkiyi rahat bir şekilde alabilmekteyiz. Buda çok büyük konfor sağlanmasının yanında tedaviyi de hızlandırıp bir kolaylık sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yozgat Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ekim 2020 22:13		 Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı
13 Ekim 2020 21:13
25 yıldan bu yana uçak'ta unutulan eşyaları satıyor
13 Ekim 2020 21:12		 Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
13 Ekim 2020 21:09
Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı
13 Ekim 2020 20:42		 Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbiren 'ev izolasyonu'
13 Ekim 2020 20:29
Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki
13 Ekim 2020 20:13		 Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı
13 Ekim 2020 19:49
Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder
13 Ekim 2020 19:48		 Kazada vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
13 Ekim 2020 19:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek23:05 - Covid-19 'kaygı ve uyku' bozukluklarını arttırdı22:51 - İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesine Twitter'dan yanıt geldi22:33 - Vali Yerlikaya'dan yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama22:27 - Hasta bakıcıyı darp eden 2 kardeş gözaltına alındı22:20 - Sözcü İbrahim Kalın'dan 'tarikatlar sızıyor' açıklaması
22:15 - Belediye Başkanı tartıştığı kişi tarafından darp edildi22:13 - Yozgat Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı22:10 - Rektör Yardımcıları Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü oldu22:08 - KKTC Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden şüpheli gözaltında21:47 - Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi21:42 - İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
21:34 - Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor21:32 - Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına sert tepki21:15 - Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul21:13 - Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı21:12 - 25 yıldan bu yana uçak'ta unutulan eşyaları satıyor
21:09 - Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
MEB'den '30 öğrenci karantinada' iddiasına yalanlama
AÖF vize sınavları online yapılacak
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abanoz 1
En yüksek Cinayet Oranı 2
yangınların sorumlularını lanetliyoruz 3
Seyyal Taner 1
çaylakken bi anda yazar olmak 2
ada 1
para kullanılmayan köyler 2
ölü helvası 2
Katarsis 1
Kaz güden 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Geçici İşçi Alacak
Karadeniz Ereğli Polisevi 3 İşçi Alacak
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam