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Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek

50 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye'deki dijital dönüşümün resmi kapısı e-devlet, firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşen abonelik fesih işlemlerinde vatandaşlara nefes aldırdı.
 13 Ekim 2020 23:10
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Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek

Elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin fesih işlemlerinin yapıldığı e-devlet'ten Resmi Gazete'de yayınlanan kararla televizyon, internet sim kartı, uydu gibi hizmetlerin iptali de yapılabilecek. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uygulamayla 160 milyon abonenin firmaların yorucu isteklerinden kurtularak sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

Her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren Türkiye'nin sanal dünyadaki resmi kapısı e-devlet, 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. 5 binden fazla elektronik hizmetin kullanıcılara sunulduğunu sistemde günlük ortalama, 12 milyon 431 bin işlem yapılıyor. SGK Hizmet dökümü, Adli Sicil kaydı, Dava dosyası, Vergi borcu, Kısa çalışma ödeneği, Tapu bilgileri ve Araç ceza sorgulama ile Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu gibi binlerce hizmetle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-devlet kapısı, vatandaşlara birçok güçlük çıkartan abonelik fesih işlemlerini de bir tıkla sonlandırılmaya imkan sağlıyor. Elektrik, doğal gaz, su abonelik ve fesih başvurusu ile mobil hat abonelik başvurularının e-devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlanmasıyla 360 milyon lira tasarruf sağlandı.

BİR TIKLA ABONELİK İPTALİ

2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinden sonra televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi de artık sona erecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra bu işlemlerde e-devlet üzerinden yapılacak.

"ABONELİK İPTALİNDE FİRMALAR GÜÇLÜK ÇIKARTIYORDU"

Sabah'ın haberine göre; Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini fesih etmek için büyük uğraşlar verdiğini belirterek "televizyon ve cep telefonu aboneliğinde abone olmak çok kolay ancak abonelikten çıkmak daha zor. Hizmet sağlayıcılar, abonelikten çıkmak isteyen vatandaşa birçok güçlük öne sürüyordu. Islak imza, kimlik ibrazı, fesih dilekçesi gibi birçok istek sonrasında değerlendirme yapılacağını söyleyerek işi tabir yerindeyse yokuşa sürüyordu. Bu işlemlerle uğraşmak istemeyen birçok vatandaşta aylar ya da yıllar sonra karşısına çıkan faturaları ödemek zorunda kalıyordu. e-devlet üzerinden abonelik fesih işlemlerinin yapılması vatandaşları büyük bir sorundan kurtaracak" dedi.
Sabah
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