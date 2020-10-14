14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı
|14 Ekim 2020 02:45
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ATAMA KARARLARI
14 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31274
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/439
23/6/2020 tarihli ve 7248 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen Komisyon, ekli listede yer alan kişilerin Başkan ve üyeler olarak belirlenmesi suretiyle kurulmuştur.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/10/2020 TARİHLİ VE 2020/439 SAYILI KARARIN EKİ
LİSTE
GÖREVİ ADI SOYADI
1- BAŞKAN ADALET BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA BİRKAN
2- ÜYE CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANI
3- ÜYE ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRÜ
4- ÜYE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ
5- ÜYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
6- ÜYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ
7- ÜYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/441
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa OZAŞIK atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;
- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis ŞEN,
- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan ÇETİNER,
- Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz ERDOĞAN BARIM,
- Çok Tarallı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Rauf Alp DENKTAŞ,
- Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış KALKAVAN,
- Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan KEMİK,
- Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk GEZER,
- Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut KOÇ,
- İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk URAZ,
- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet AKINTI,
- Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut ACAR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/443
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet BENSİZ atanmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/445
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail HOCAOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
13 Ekim 2020
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/447
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Ayşegül ÖZKAN atanmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/449
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer AÇIKEL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/451
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;
- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat SÜREKLİ,
- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Serkan ÇELİK,
- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer BİLEN,
- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fuat ŞİMŞEK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/453
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ANBAR atanmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/455
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burak AYKAN atanmıştır.
13 Ekim 2020
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/456
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Batuhan ÖZAY atanmıştır.
13 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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