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14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı

 14 Ekim 2020 02:45
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14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

14 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31274

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/439

23/6/2020 tarihli ve 7248 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen Komisyon, ekli listede yer alan kişilerin Başkan ve üyeler olarak belirlenmesi suretiyle kurulmuştur.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/10/2020 TARİHLİ VE 2020/439 SAYILI KARARIN EKİ

LİSTE

GÖREVİ ADI SOYADI

1- BAŞKAN ADALET BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA BİRKAN

2- ÜYE CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANI

3- ÜYE ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRÜ

4- ÜYE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ

5- ÜYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

6- ÜYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ

7- ÜYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/441

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa OZAŞIK atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis ŞEN,

- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan ÇETİNER,

- Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz ERDOĞAN BARIM,

- Çok Tarallı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Rauf Alp DENKTAŞ,

- Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış KALKAVAN,

- Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan KEMİK,

- Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk GEZER,

- Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut KOÇ,

- İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk URAZ,

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet AKINTI,

- Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut ACAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/443

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet BENSİZ atanmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/445

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail HOCAOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

13 Ekim 2020

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/447

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Ayşegül ÖZKAN atanmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/449

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer AÇIKEL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/451

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat SÜREKLİ,

- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Serkan ÇELİK,

- Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer BİLEN,

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fuat ŞİMŞEK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/453

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ANBAR atanmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/455

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burak AYKAN atanmıştır.

13 Ekim 2020

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/456

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Batuhan ÖZAY atanmıştır.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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