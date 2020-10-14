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Ülkeler buğday stokluyor

Koronavirüs salgınında tarımın ne denli kritik bir sektör olduğu anlaşılırken, ülkeler, stratejik bir ürün haline gelen buğdayı stoklamaya başladı. IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Çin, dünya buğday stokunun yarısına sahip. Türkiye'de 5 yıl önce 400 bin ton seviyelerinde olan lisanslı depoculuk, bugün 6 milyon ton seviyelerinde" dedi.
 14 Ekim 2020 06:10
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Ülkeler buğday stokluyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğdayın stratejik bir ürün olduğunu belirterek, "Pandemi sonrası ülkeler, buğday stoklamaya başladı" ifadesini kullandı.

400 BİN TONDAN 6 MİLYON TONA ÇIKTI

Ulusoy, Çin'in dünya buğday stokunun yarısını elinde bulundurduğunu hatırlatarak, Türkiye'de 5 yıl önce 400 bin ton seviyelerinde olan lisanslı depoculuğun, bugün 6 milyon ton seviyelerine ulaşarak pandemi gibi süreçlerde güvenli gıdaya ulaşımda öne çıktığını kaydetti.

Türkiye un sektörünün pandemi döneminde önemli bir sınavı başarıyla verdiğini aktaran Ulusoy, insanların temel gıda maddesi una ve unlu mamullere en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğini vurguladı.

PANDEMİ BUĞDAYDA TÜKETİMİ ARTTIRDI

Bu dönemde tedarik zincirinde en başlarda birtakım aksamalar olmasına rağmen büyük bir sorun yaşanmadan tüketicilere ürünlerin ulaştırıldığını belirten Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemi sonrasında halen pandemi öncesine göre perakende tarafında yüksek bir tüketim görüyoruz. İkinci bir dalga olduğunda hem ham madde olarak hem üretim hem ambalaj ve paketleme kapasitesi olarak gerekli hazırlıklarını tamamlamış durumda. 2020'nin 9 ayında 2 milyon tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Son 7 yıldır dünyada ihracat şampiyonu olan sektörümüz, bu yılı da yeni bir ihracat rekoruyla kapatmaya hazırlanıyor."

Ulusoy, Pakistan'ın, normal süreçte hiç ithalat yapmayan bir ülkeyken, üst üste ihalelerle buğday aldığını, Çin'in de kendi stoklarını güçlendirmek için 7 milyon ton ithalat yapacağının öngörüldüğünü aktardı.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın her yıl olduğu gibi güçlü alımlarına devam ettiğini, bu yüksek alımların, fiyatların yükselmesine sebebiyet verdiğini belirten Ulusoy, Çin'in, yılı 163 milyon ton stokla kapatmasının beklendiğini, bunun da dünya stokunun yarısı anlamına geldiğini vurguladı. Ulusoy, Türkiye'de de benzer bir durumun söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

KÜRESEL FİYATI HAREKETLENDİ

Şu anda sezonun tamamlandığını anımsatan Ulusoy, şunları kaydetti: "19 milyon ton Türkiye tüketiminin üzerinde bir üretim söz konusu. Yani iyi bir rekolte geçirdik. Dünya buğday fiyatlarında ciddi bir hareketlilikle karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Rusya'da buğday fiyatları sezondan itibaren yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleştirdi, 200 dolarlık seviyelerden fbo olarak 250 dolarlı seviyelere ulaştı. ABD borsalarında da aynı seviyeleri görebiliyoruz."
Yeni Şafak
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