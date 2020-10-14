Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Malatya'ya gidiyor

AK Parti 247 ilçede, bir önceki olağan kongrede seçilen isimlerle yola devam etti. Yine, 528 ilçe başkanı son genel kurullardan sonra atanan isimlerden oluştu. 57 isim ise ilk kez bu yılki olağan kongrelerde başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilin kongresine katılmayı planlıyor. İlk olarak 24 Ekim'de Kayseri'deki il kongresine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Malatya'da il kongresine katılarak teşkilata önemli mesajlar verecek.

Öte yandan, AK Parti'de Kadın ve Gençlik Kolları'nın kong-re süreci de başladı. Kadın kollarında bugüne kadar 250 ilçede kongre süreci tamamlandı. AK Parti kaynakları, ilçe kongre süreçlerinde koronavirüs salgınıyla ilgili herhangi bir sorunun çıkmadığını ifade etti. Kongrelerde alınacak tedbirleri içeren bir kitapçık hazırlayan AK Parti, teşkilatlardan bu kurallara bire bir uymaları istendi.

HER İLDEN 1 DAVETLİ

Ayrıca, AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım seçimlerinin yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinden birer kişiyi temsili olarak Ankara'ya davet etti. Parti, iktidara gelişinin 18'inci yılını 1 milyon yeni üye ile kutlamayı hedefliyor.

Ebru Karatosun