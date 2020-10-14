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Kovid-19'un ABD'ye faturası 16 trilyon dolar

Amerika'da koronavirüs sebebiyle ölüm sayısının 2021'in sonuna kadar 625 bin kişiyi bulacağı ifade edildi.
 14 Ekim 2020 07:10
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Kovid-19'un ABD'ye faturası 16 trilyon dolar

Koronavirüs salgınının ABD ekonomisine etkisinin beklenenin çok üstünde sonuçlanacağı ifade edildi. Tahminlere göre virüsün Amerikalılara maliyeti 16 trilyon doları bulacak. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ve Harvard Üniversitesi ekonomisti David Cutler tarafından yapılan araştırma Journal of the American Medical Association'da yayınlandı. Summers aynı zamanda eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın en iyi ekonomi danışmanlarından ve Harvard'ın eski başkanıydı. Maliyetler önümüzdeki on yıllık etkiler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Yazarlar, koronavirüsün "Büyük Buhran'dan bu yana ABD'nin refahı için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

Virüsün nihai etkisi, 2008'deki konut krizi ardından yaşanan ekonomik durgunluğun verdiği hasarın dört katı olabilir. Salgının toplam maliyeti ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'dekiler de dahil olmak üzere her savaşta harcadığı parayı gölgede bırakıyor.

Maliyet tahminlerinin 8,6 trilyon dolarlık kısmının hastalığa yakalananların uzun vadeli sağlık harcamaları ve can kayıpları olarak belirlendi. Her bir ölümün topluma maliyetini 7 milyon dolar olarak belirleyen araştırmacılar, şu anda 215 bin olan ölüm oranına dayanarak, ABD'de 2021'in sonunda bu sayının 625.000'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, virüsten kurtulan ancak kalıcı sağlık problemleri yaşayan insanların 2,6 trilyon dolar ek maliyet oluşturması beklenirken, ruh sağlığı maliyetlerinin ise 1,6 trilyon dolar artacağı ifade edildi.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
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