'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı
|14 Ekim 2020 07:30
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Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Yakınması olsun olmasın insanların virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmekten çekindiklerini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, şunları söyledi: "COVID-19 konuşur olduk ama diğer hastalıkları unuttuk. Oysa o hastalıklar yok olmadı. Bu yıl da dünyada 18 milyon kişi kansere yakalanacak. Bu yıl kanser hastalığına yakalananların tanıları daha geç evrelerde konmuş ve tedavilerine daha geç başlanmış olacağı için ortalama tedavi başarıları da eskisine göre daha kötü olacak."
"Kovid-19 nedeniyle erken evre kanser tanısı azaldığı için kansere bağlı ölümler artacak" diyen Prof. Dr. Çakmakçı, "İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, haftalık hastaneye 'kanser kuşkusu' ile hasta sevklerinde her yıl Noel ve Paskalya haftalarında birkaç günlük azalma yaşanırdı. Bu yıl Kovid-19 tanısının ilk konduğu tarihten sonraki sevk sayılarındaki azalma iki dönemde beklenen azalmadan daha fazla. Buna bakıldığında, kanserin evresinin yükselmesinden dolayı bir sonraki 12 ayda İngiltere'de kansere bağlı ölümlerin yüzde 20 artacağı hesaplanıyor" diye konuştu.
Pandemi nedeniyle rutin taramalara ara verilmesinin bazı kadınların meme kanserinde erken tanı olanağını elinden aldığını söyleyen Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Didem Öncel Yakar da, bu süreçte tedavisi süren bir grup hastanın tedavisinde gecikmeler yaşandığına dikkat çekti.
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