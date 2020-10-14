Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
|14 Ekim 2020 07:43
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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan'ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak'a gidecek Erdoğan, 24 Ekim'de Kayseri'ye, 25 Ekim'de ise Malatya'ya gidecek. Erdoğan toplantıda parti kurmaylarına da uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim" diye konuştu. Erdoğan MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için "Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum" talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.
AŞI BİLGİLENDİRMESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl de dün partiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede aşı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verildiği öğrenildi.
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