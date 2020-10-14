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Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar

Yüz yüze eğitimde üçüncü haftaya girildi. İlk etapta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim, bu haftadan itibaren ilkokul, lise hazırlık ve 12. sınıflar ile köy okullarında uygulanmaya başlandı.
 14 Ekim 2020 07:45
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Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Koronavirüs nedeniyle aylarca okuldan uzak kalan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyor. Ancak velilerin okullarda öğrenci nüfusunun artması, hijyen ve sosyal mesafe önlemlerin yeterliliğiyle ilgili birtakım endişeleri var. Okullarda aynı anda bulunacak öğretmen ve öğrenci sayısının artmasına rağmen alınan önlemlerde aynı oranda bir artışın olmadığına dikkat çeken Eğitim Sen, yüz yüze eğitimde üçüncü haftayı şöyle değerlendiriyor:

Sınıflarda yapılacak seyreltme öğretmenler açısından ekonomik bir kayba dönüşmemeli. Yüz yüze eğitim ve uzaktan yapılan tüm dersler için ek ders ücretinin artırımlı ödenmesi gerekmekte.

MEB, EBA kullanımıyla ilgili sayısal verileri paylaştı. Buna göre, giriş yapan öğrenci sayısı 10.3 milyon. Neredeyse 6 milyon öğrenci EBA'yı kullanmıyor.

EBA'yı öğrencilerin yüzde 65'inin cep telefonundan kullanıyor olması büyük sorun.

MEB, 4. sınıfların ders programında değişiklik yaptı. 3 ders saati olan matematik dersini 2 saate düşürdü, 1 ders saatini ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ekledi. Bu değişikliği değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Birçok eğitimbilimci belli bir yaştan önce soyut bilginin verilmesinin bilimsel olmadığını ve çocuklarda ciddi travmalar yarattığını söylüyor. Müfredatın oluşmasında bilimsel eğitimin esas alınması gerekiyor" dedi. 4+4+4'ten sonra çok sayıda seçmeli dersin getirildiğini hatırlatan Aydoğan, şunları söyledi: "Drama dersi var ama öğretmen istihdamı yok. En çok atama yapılan ilk üç branştan biri din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. Seçmeli derslerle ortaokulda din eğitimi 8 saate çıkarıldı. Matematikten daha fazla din eğitimi var."
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