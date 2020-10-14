Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayan üniversitelerde, 2020 - 2021 akademik yılı güz dönemi de aynı şekilde geçiyor. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı online eğitimlerin verimsiz olduğunu belirterek, üniversitelerin gerekli önlemleri alarak yüz yüze eğitime başlamasını istiyorlar.

Önceki gün ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıfların da yüz yüze eğitime başlamasıyla üniversiteliler de kendileri için umutlandılar.

Yükseöğretim Kurulu'nun (YÖK), Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle hazırladığı Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu'nu yayınlaması, öğrenciler tarafından YÖK'ün üniversiteleri açmaya hazırlık yapması olarak yorumlandı.

Kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen, temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi.

'En azından hibrit olsun'

Öğrenciler, bir taraftan umutlanırken fırsat buldukça sosyal medyadan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması, en azından yarısı yüz yüze yarısı online sürdürülecek şekilde hibrit eğitimin verilmesi yönünde mesajlar gönderiyorlar. Biz de bu konuda üniversite öğrencilerden görüş aldık: