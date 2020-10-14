Trafik İstanbulluların ayda 6 gününü çalıyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul'un son 1.5 yıllık dönemine ait trafik ritminin fotoğrafını çeken uzmanlar, megakentte yaşayanların ayda 6 günlerini trafikte geçirdiğini saptadı. Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan "İstanbul Trafik Otoritmi" başlıklı araştırmaya göre, İstanbul'daki bir sürücü trafik sıkışıklığı nedeniyle sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş sırasında 70 dakika kayıp yaşıyor. Gün içinde 15 dakikada gidilecek mesafeler ancak 50 dakikada alınabiliyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden Veri Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürsoy öncülüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Okan Tuna ile Doç. Dr. Murat Yücelen'in de yer aldığı "İstanbul Trafik Otoritmi" başlıklı araştırma, İstanbul'daki trafik keşmekeşinin her geçen yıl daha da kötüye gittiğini net biçimde ortaya koyuyor. Megekant genelindeki 5 bin kilometrelik yol ağında yıl içinde gerçekleşen trafik verilerinin kesintisiz takip edilerek hazırlanan rapora göre özel aracıyla işe gidip, gelenler, zirve saatlerde toplam 70 dakikasını yoğunluktan dolayı kaybediyor. İstanbullu sürücüler gün içinde 15 dakikada kat edecekleri mesafeleri ise trafik sıkışıklığından dolayı 50 dakikada alabiliyorlar.

Yüzde 72'si trafikten

Rapora göre 2019 yılında İstanbul arterlerinde hareket eden sürücülerin gün içerisinde ortalama 29.3 kilometre/saat hızla seyrettiği, sürücülerin yolda geçen zamanın yüzde 66'sını trafik yoğunluğuna bağlı yavaşlamadan kaybettiğine dikkat çekildi. Ana arterlerde sürücülerin ortalama hızları hafta içi sabah saatlerinde 24.2 kilometre/saat olarak ölçülürken, sabah yolda harcanan zamanın yüzde 72'si trafik yoğunluğundan kaynaklandığı belirtildi. Hafta içi akşam saatlerinde ise bu kayıp daha da artarak yüzde 79 seviyesine ulaşırken, akşam saatlerinde sürüş hızı 18.8 kilometre/saat seviyesine kadar düştüğünün altı çizildi.

Trafik akışında yaşanan aksamaların neden olduğu kayıpların, dramatik bir hasara döndüğünü dile getiren Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Serkan Gürsoy, "Süreklilik arz eden trafik yoğunluğunun neden olduğu kayıplar ve yol açtığı hasar dehşet verici boyutlara ulaşmış durumda. İstanbul'da özel aracıyla işine gidip, gelen vatandaşlar, her ay neredeyse 6 gününü trafik yoğunluğuna feda ediyor" tespitinde bulundu.

1 saat kayıp

İstanbul'da 2019 yılında açık trafikte normalde 10 dakikada gidilmesi gereken mesafelerin, yoğun trafiğe bağlı yavaşlama yüzünden yaklaşık 3.5 kat daha fazla sürede alındığını sözlerine ekleyen Gürsoy; "2019 yılında trafikte ortalama kayıp 39 dakika olarak ölçüldü. Ancak, kayıp hafta içi sabah saatlerinde 41, akşam saatlerinde ise 52 dakikaya ulaştı. Pandemi sürecindeyse kayıp zaman süreleri yarı yarıya azaldı" diye konuştu.

Yavaşlama devam ediyor

İstanbul Oto Ritmi sonuçlarına göre, 2017 yılında İstanbul'da hafta içi sabah trafiğinde ortalama sürüş hızı saate 27 kilometre olarak ölçülürken, aynı rotalar, aynı zaman dilimlerinde 2018 yılında yeniden ölçüldüğünde hızın saatte 25 kilometre olduğu belirlendi. Aynı rotalardaki seyahat hızı 2019'da 24 kilometre/saat olarak tespit edilirken, işe, gidiş trafiği önceki yıllara göre yüzde 11 yavaşladı. Üç yıl içinde öğlen trafiğinde yüzde 17, akşam trafiğinde ise yüzde 21 oranında yavaşlama meydana gelirken, sabah trafiğinde 3 yıl içerisinde saatte 3 kilometre hız düşüşü kaydedildi. Oransal olarak en sert düşüşün ise yüzde 21 azalarak 18 kilometre /saat sürüş hızı seviyesine inen akşam trafiğinde olduğu tespit edildi. Bir sürücü 2017'de ulaşabildiği varış noktasına 2019'da 3.5 kilometre daha uzak kaldı."