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Vurgunda yeni yol köpek çiftlikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinsiz kurulan merdiven altı çiftliklerde, cins köpekler damızlık olarak kullanılıyor, dişi köpekler defalarca farklı ırklardan köpeklerle çiftleştiriliyor... Yavrular daha sütten kesilmeden internetten satışa çıkarılıyor. Türkiye'de üretimi ve yetiştirilmesi yasaklanan ırkların da arasında bulunduğu köpeklerin fiyatı ise 5-10 bin euroya kadar çıkıyor
 14 Ekim 2020 07:55
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Vurgunda yeni yol köpek çiftlikleri

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Hayvan üretim merkezlerinde yetişen özel ırk köpek yavrularının internet yoluyla yüksek fiyata satılması, merdivenaltı çiftlik sayısını artırdı.

5996 sayılı Kanuna göre, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması şart. Ancak bakanlıktan habersiz kurulan merdivenaltı çiftliklerde, ev ve süs hayvanları çoğaltılarak satışa sunuluyor. Köpek çiftliği denilen işletmelerde, kendi ırkları dışındaki köpeklerle bile çiftleştiriliyor. Çiftliklerin çoğunluğu takip edilmesi gereken program ve kuralları uygulamazken, 'hayvan fabrikaları'nda dişi köpekler, üst üste doğum yapmaya zorlanıyor. Yavru köpekler ise normalden erken sütten kesildikleri için anneler daha çabuk kızgınlık dönemine giriyor ve yılda 3-4 kez çiftleştiriliyorlar.

Sosyal medyadan satış

İnternette ve sosyal medyada binlerce ilan ve sayfaları olan bu merdivenaltı köpek çiftlikleriyle karşılaşmak oldukça mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin veya ruhsat almayan sözde üreticilerden bazıları köpekleri satarken para almadığını göstermek için mama desteği istediği, daha sonra bu mamaları da pet shoplara sattığı öne sürülüyor.


'Bin 500 liraya sahiplendirebilirim'

Facebook üzerinden iletişim kurduğumuz 'Köpek Üretim Çiftliği' ismiyle köpek üretim ve satış yapan işletme sahibi sorularımıza şöyle yanıt verdi:

Muhabir: Facebook'ta sayfanızı gördüm Golden Retriever sahiplenmek istiyorum. Elinizde var mıdır?

Satıcı: Şu anda golden yok. Birkaç gün önce elimde vardı.

Muhabir: Anladım. Peki üretimi kendiniz mi yapıyorsunuz.

Satıcı: Benim kendi özel mülküm, kendi köpeklerim eğitime gelen köpekler de var.

Muhabir: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izniniz var mı?

Satıcı: Hayır yok. 60 arkadaş aktif olarak sahadayız. Kendimize ait köpeklerimiz var. Eğitim ve üretim yapıyoruz. Elimde Alman Kurdu var. Bin 500 TL'ye sahiplendirebilirim.

Muhabir: Bakanlık onaylı değilse malesef sizden alamayacağım.

Satıcı: Sıkıntı yok. Bizim amacımız burada para kazanmak değil. Diyeceksiniz ki köpek satışından kar ediyor musunuz? Köpek üretimi veya satışından bin 500 TL alıyorsam, 5 bin TL kadar para harcıyorum.
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