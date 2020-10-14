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Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız

Kalyon Holding, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı(CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün grup toplantısında gündeme getirdiği, son birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan şirketlerine yönelik iddialarla ilgili, "Ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz." açıklamasında bulundu.
 14 Ekim 2020 08:00
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Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız

Kalyon Holding konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün, grup toplantısında gündeme getirdiği; son birkaç gündür bazı basın - yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, şirketimizi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

"ŞİRKETİMİZ EN UYGUN FİYATI VEREREK İHALEYİ KAZANMIŞTIR"

Kalyon Holding açıklamasına şöyle devam etti; "Söz konusu haber ve yorumlarda, yapımını şirketimizin üstlendiği Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir yolu inşaatı için açılan ihale bedeliyle devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır.46 yıldan bu yana ülkemizin gurur kaynağı olan çok sayıda büyük projeyi hayata geçiren, yatırımların yanı sıra büyük ölçekli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumumuza ve ülkemize hizmet eden şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu olan "Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı" ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır."

Kalyon Holding, açıklamanın devamında, "Basına yansıyan ilgili haberlerde "Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı" için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. Bilinmelidir ki; 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır. Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin yüzde 1 'ini dahi bulmayan bir miktardır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz.

Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen 16 Eylül 2020 tarih ve 664 sayılı belge, sadece sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkı vermekte; kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir. Kamuoyu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip projelerde sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkını kazanan tüm firmalara vermektedir. Keza 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2020 Eylül ayına ait listeye göre; sağlık sektöründen, turizme birçok farklı proje ve şirkete sadece eylül ayında toplam 128 adet istisna belgesi verilmiştir." ifadelerini kullandı.
DHA
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