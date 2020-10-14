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Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.
 14 Ekim 2020 08:27
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Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı

Dünya genlinde etkisini sürdüren corona virüsü (Covid-19) salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın alarmı verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu.

Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti.

Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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