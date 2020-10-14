Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi
|14 Ekim 2020 08:28
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine yönelik ağır eleştirilerde bulunup " İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan, başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var" paylaşımı yaptı.
İBB Başkanı, AK Partinin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan,Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 12, 2020
Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan,
İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKKlılara selam gönderip,destek verenleri işe almaktan,
Başka ne yaptı?
Ortada sadece Kılıçdaroğlunun açtığı 100 liralık bir musluk var https://t.co/l2KUMzTLhT
CHP KANADINDAN CEVAP GECİKMEDİ
AK Partili Muş'un bu çıkışına muhalefet kanadından yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun yaptığı paylaşımda " FETÖ'ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş'un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" ifadelerini kullandı.
TARTIŞMAYA GÖKÇEK DE DAHİL OLDU
Bu çıkış sonrası gözler AK Partili Muş'a çevrilmişken tartışmaya Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek dahil oldu. CHP'li Torun'un sözlerine yanıt veren Gökçek, "Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur'un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum" diye yazdı.
Buda bülent Arınç'ın ifadeleri.İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 13, 2020
Kararı twit alemi versin. pic.twitter.com/udQgbZqgqe
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