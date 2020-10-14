1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi

Melih Gökçek, CHP'li ismin iddialarına yanıt verirken kendisi hakkında "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a "Parsel parsel lafını Bülent yedi" diyerek göndermede bulundu.
 14 Ekim 2020 08:28
+Aa- Yazdır
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine yönelik ağır eleştirilerde bulunup " İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan, başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var" paylaşımı yaptı.

CHP KANADINDAN CEVAP GECİKMEDİ

AK Partili Muş'un bu çıkışına muhalefet kanadından yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun yaptığı paylaşımda " FETÖ'ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş'un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMAYA GÖKÇEK DE DAHİL OLDU

Bu çıkış sonrası gözler AK Partili Muş'a çevrilmişken tartışmaya Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek dahil oldu. CHP'li Torun'un sözlerine yanıt veren Gökçek, "Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur'un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum" diye yazdı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
14 Ekim 2020 07:43		 İçişleri Bakanı Soylu: Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu
14 Ekim 2020 07:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Malatya'ya gidiyor
14 Ekim 2020 06:40		 AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 05:10
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
14 Ekim 2020 02:56		 Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
14 Ekim 2020 02:53
14 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Ekim 2020 00:01		 İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesine Twitter'dan yanıt geldi
13 Ekim 2020 22:51
Vali Yerlikaya'dan yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama
13 Ekim 2020 22:33		 Sözcü İbrahim Kalın'dan 'tarikatlar sızıyor' açıklaması
13 Ekim 2020 22:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Meteorolojiden sağanak uyarısı08:33 - Sahte içki çetesine şafak baskını08:30 - İzmir'i sağanak vurdu! Düşen plakaların asıldığı direk, 'dilek ağacı'nı andırdı08:28 - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi08:27 - Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı08:20 - İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
08:10 - Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi08:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul08:00 - Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız07:58 - Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygulandı07:55 - Vurgunda yeni yol köpek çiftlikleri07:50 - Trafik İstanbulluların ayda 6 gününü çalıyor
07:47 - Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın07:45 - Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar07:43 - Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı07:30 - 'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı07:28 - Borçsuz çiftçiye 'Bereketli Kredi'
07:21 - Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
Doğu Anadolu'da bir vaha... Tunceli
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar
Yastık altında değil güven altında
İçişleri Bakanı Soylu: Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu
Ülkeler buğday stokluyor
'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 1
örtülü sermaye 1
Şambaba tatlısı 1
aym ile içişleri bakanlığı'nın atışması 1
mevlüt çavuşoğlu'nun isveç'li bakana verdiği cevap 1
şirinler 3
kurt 1
dekupaj 1
Tarık Minkari 1
çaylakken bi anda yazar olmak 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam