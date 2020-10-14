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Sahte içki çetesine şafak baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte alkol ve içki imal edip insan sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren ve bundan milyonlarca lira haksız kazanç elde eden (H.K.) isimli şahsın liderliğindeki Organize Suç Örgütüne ait Adana ve Bursa'da 1'er, İstanbul'da ise 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.
 14 Ekim 2020 08:33
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sahte içki çetesine yönelik 25 ayrı adrese şafak baskını gerçekleştirdi. Baskında 22 kişi gözaltına alındı. 9 Ekim'den itibaren Türkiye'nin 8 ilinden 44 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

22 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan baskınlarla (1) adet damıtma kazanı, (2) adet damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, 2.600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında olmak üzere toplam 3.500 litre sahte alkol, (1) adet 7,65 mm tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 29.000 TL., 3.350 Dolar, 630 Euro ile şebeke üyelerinin kullandığı (32) adet cep telefonu ele geçirilirken (22) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

17 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dönem içerisinde yapılan operasyonlar ile toplam (33) şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmesi sağlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki sebebiyle yaşanan ölümleri göz ardı ederek piyasaya sahte alkol ve içki dağıtımı yapan şahısların ele geçirilmesi maksadıyla, Kasım 2019 ayında oluşturulan özel ekip ile çalışma başlattı.

Özel ekip tarafından yapılan istihbarı çalışmalarla; (H.K.) liderliğindeki bir grup tarafından merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte alkollerin piyasaya sürüldüğünü belirledi.

JANDARMA GÖZ AÇTIRMIYOR

Özel ekip tarafından deşifre edilen organize suç örgütüne İstanbul'da 10 ayda 18 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş olup; 18.094 litre sahte alkol, 33,5 litre esans, çeşitli markalara ait 112.986 adet içki etiketi, 15.650 adet boş içki şişesi, 569.000 adet kapak, 3.501.900 adet TAPDK bandrolü, (3) adet alkolmetre ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan (16) şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar ve yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda, (H.K.) liderliğindeki örgütün başta İstanbul olmak üzere Adana ve Bursa illerinde de faaliyet gösterdiğini belirleyerek örgütün bütün bağlantılarını ortaya çıkardı.

Bütün bağlantılar ortaya çıkarılınca şebekeye operasyon düzenlendi

Jandarma ekiplerince, organize suç örgütünün insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte alkol ve içki sürerek haksız kazanç elde etmesini engellemek ve örgüt mensupları ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla; Adana'da (1), Bursa'da (1) ve İstanbul'da (23) adres olmak üzere toplam (25) farklı adreste eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Evleri, işyerlerini ve araçları didik didik arayan jandarma ekiplerince; (1) adet damıtma kazanı, (2) adet damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, 2.600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında olmak üzere toplam 3.500 litre sahte alkol, (1) adet 7,65 mm tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 29.000 TL., 3.350 Dolar, 630 Euro ile şebeke üyelerinin kullandığı (32) adet cep telefonu ele geçirilirken (22) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (17) şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, (5) şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönem içerisinde yapılan operasyonlar ile ise toplam (33) şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmesi sağlandı.

ÖNEMLİ UYARI

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

Sema ALİM DALGIÇ

Sabah
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