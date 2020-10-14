1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 14 Ekim 2020 08:36
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'i sağanak vurdu! Düşen plakaların asıldığı direk, 'dilek ağacı'nı andırdı
14 Ekim 2020 08:30		 Trafik İstanbulluların ayda 6 gününü çalıyor
14 Ekim 2020 07:50
'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı
14 Ekim 2020 07:30		 Yağış alan yerlerde sıcaklık azalacak - Haritalı
14 Ekim 2020 06:30
Covid-19 'kaygı ve uyku' bozukluklarını arttırdı
13 Ekim 2020 23:05		 Yozgat Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ekim 2020 22:13
Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı
13 Ekim 2020 21:13		 25 yıldan bu yana uçak'ta unutulan eşyaları satıyor
13 Ekim 2020 21:12
Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
13 Ekim 2020 21:09		 Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı
13 Ekim 2020 20:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Meteorolojiden sağanak uyarısı08:33 - Sahte içki çetesine şafak baskını08:30 - İzmir'i sağanak vurdu! Düşen plakaların asıldığı direk, 'dilek ağacı'nı andırdı08:28 - Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi08:27 - Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı08:20 - İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
08:10 - Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi08:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul08:00 - Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız07:58 - Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygulandı07:55 - Vurgunda yeni yol köpek çiftlikleri07:50 - Trafik İstanbulluların ayda 6 gününü çalıyor
07:47 - Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın07:45 - Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar07:43 - Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı07:30 - 'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı07:28 - Borçsuz çiftçiye 'Bereketli Kredi'
07:21 - Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
Doğu Anadolu'da bir vaha... Tunceli
Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar
AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Yastık altında değil güven altında
İçişleri Bakanı Soylu: Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu
Ülkeler buğday stokluyor
'Kansere bağlı ölümler artacak' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mobil sözlük 1
çaylakken bi anda yazar olmak 1
Şambaba tatlısı 1
çingene pilavı 1
memurlar net uygulaması 2
civelek 2
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes 2
Pelur kağıt 2
sahte alkol 1
2020 nba final serisi 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam