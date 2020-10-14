Milyonlarca kiracı için indirim yolu açıldı: Kiralar yarıya inebilir!

Emsal kararı yorumlayan hukukçular ise benzer durumdaki işyeri sahiplerinin kira bedellerinde indirimin yanı sıra erteleme ve taksitlendirme gibi farklı taleplerde bulunabileceğini vurgularken, mahkeme süreci öncesi taleplerin mülk sahipleri ile paylaşılması noktasında da uyarıda bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda sektörde işler de ciddi anlamda sekteye uğradı. Salgın nedeniyle cirolarında büyük kayıplar yaşayan işyeri sahipleri mal sahiplerine ödemek zorunda oldukları kiralarda zorluk yaşayınca konuyu mahkemeye taşıdı.

Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi ise koronavirüs sürecine yönelik kiralarla ilgili emsal bir karara imza attı.

YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Genel olarak salgın sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi'nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, kirasını ödeyemeyen işletme sahibinin kira bedelini yüzde 50 oranında düşürdü.

İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa!

Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul'un aksine en fazla ikinci el konut satışı yapılan iller arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.

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İNDİRİMLERİN HABERCİSİ OLACAK

Mahkemenin verdiği karar, pandemi döneminde işleri bozulduğu için kirasında indirim talep eden kiracının, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kira bedelini yarı oranda indirimli olarak ödeyebilmesi için geçici bir tedbir kararı verilmesi talebiyle ilgili olduğunu vurgulayan Sözleşme Hukuku Uzmanı Umut Yeniocak ise;

''Mahkeme, koronavirüs salgınının olağanüstü bir durum yarattığını ve bu durumdan etkilenen işyeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talep etmesinin anlaşılır bir talep olduğu gerekçesiyle, kiracının dava süresince kirasını yarı oranda indirimli ödemesine izin vermiştir. Mahkemenin bu kararı, kiracının açtığı davanın güçlü hukuki dayanakları bulunduğunun ve dava sonunda büyük ihtimalle pandemi dönemi boyunca kira bedelinde indirim kararı verileceğinin habercisidir diyebiliriz.'' diye konuştu.

İŞYERİ SAHİPLERİNE BİLDİRİN

Koronavirüs sonrası mağdur olan, özellikle işyeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talebiyle dava açılabileceğini de kaydeden Yeniocak, bu aşamada dava açıp açmamakta kararsız olan ve kiralarını zorlanarak ödemeye devam eden kiracıların ise, noter aracılığıyla bir bildirim göndererek, kira bedellerinin tamamını ödemekte zorlandıklarını ve indirim talep ettiklerini önce işyeri sahiplerine bildirmelerinde fayda bulunduğunu belirtti.

ÜÇ FARKLI TALEP DE İLETİLEBİLİR

Pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçilmesinden kaynaklı kiracıların taleplerinin kira bedelinde indirimle de sınırlı olmadığının altını çizen Yeniocak, kiraların ertelenmesi, taksitlendirilmesi, işyeri kapanmışsa kapalı olduğu süre için kiranın hiç ödenmemesi gibi talepleri de ileri sürmelerinin mümkün olduğunu belirtiyor.

EMSAL OLARAK KULLANILABİLİR

Mağdur kiracıların dava açmaları halinde, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kiranın indirimli olarak ödenmesi için tedbir talebinde bulunabileceğini de aktaran Yeniocak, Bursa'da verilen kararın ise emsal olarak kullanabileceğini dile getirdi.

Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.