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Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
 14 Ekim 2020 09:25
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Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifade bulunan, kapatılan Bank Asyadaki hesaplarında artış gerçekleşen, örgütle iltisaklı kurumlardan eğitim kaydı olan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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