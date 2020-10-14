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175 kiloyken yerinden kalkamıyordu, 11 ayda 75 kilo verdi

Antalya'da, tüp mide ameliyatıyla 175 kilodan 100 kiloya inen Barış Kayıkçı (44), bir zamanlar yerinden bile kalkmakta zorlanırken şimdi sürekli hareket halinde olmanın keyfini yaşıyor. Kiloluyken banyo yaparken nefes nefese kaldığını, marketlerde tekerlekli sandalyeyle dolaştığını, yıllarca bacak bacak üstüne atamadığını belirten Kayıkçı, 11 ayda verdiği kilolar sayesinde yaşam standardının yükseldiğini söyledi.
 14 Ekim 2020 09:24
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175 kiloyken yerinden kalkamıyordu, 11 ayda 75 kilo verdi

Antalya'da yaşayan Barış Kayıkçı, tüp mide ameliyatının ardından 175 kilodan 100 kiloya inmenin mutluluğunu yaşarken, kiloluyken yapamadığı pek çok şeyi yapabilmenin de keyfini çıkarıyor.

Çocukluğundan bu yana yaşıtlarına göre hep kilolu olduğunu, son 20 yılda hızla kilo aldığını belirten Kayıkçı, pek çok kez diyet yaptığını, ancak verdiği kiloları kısa zamanda geri aldığını söyledi. 11 ay önce geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından 75 kilo verdiğini kaydeden Barış Kayıkçı, "Hastaneye bile tekerlekli sandalyeyle gelmiştim. Hiç yürüyemiyordum, ayaklarımın üstüne bile basamıyordum" dedi.

'EN BASİT ŞEYLERİ BİLE YAPAMIYORDUM'

Ameliyattan sonra 11 ayda 75 kilo verdiğini anlatan Kayıkçı, "Evde hiç yerimden kalkmazdım. 24 saatin 12 saatini ayaklarımı uzatarak bilgisayar başında geçiriyordum. Büyük marketlere gidince tekerlekli sandalyede dolaşıyordum. Banyo yapmak en basit şey ama ben onda bile zorlanıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Banyodan sanki 100 metre koşmuşum gibi nefes nefese çıkıyordum. Kıyafet bulmak ise başlı başına bir dertti" diye konuştu.

Kilo verdikten sonra yaşam standardının değiştiğini söyleyen Kayıkçı, "Artık yürüyebiliyorum. Evde sürekli hareket halindeyim. Hayatımda ilk defa bacak bacak üstüne atıyorum. Kiloluyken birçok sıkıntı yaşadım, Allah'a şükür bundan sonra inşallah yaşamam. 175 kilodan 100 kiloya indim. Hedefim 15-20 kilo daha vermek" dedi.

'OBEZİTE, COVİD-19 TEDAVİSİNDE OLUMSUZ FAKTÖRLERDEN BİRİSİ'

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç, Covid-19 pandemesinde morbid obezite tedavisinin çok daha önem kazandığını söyledi. Prof. Dr. Oruç, "Morbid obezite hastalarının Covid-19 hastalığında çok daha fazla yoğun bakım ihtiyacı olduğunu, obezitenin ölüm oranını artıran en önemli faktörlerden birisi olduğunu dünyadaki birçok bilimsel yayınlarla gördük. Bu nedenle morbid obezite cerrahisi günümüzde çok daha önemli durumda" diye konuştu.

'ZOR BİR AMELİYATTI'

Barış Kayıkçı'nın kendilerine başvurduğunda 175 kilo olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oruç, "Hastanın obezitenin yanı sıra, geçmiş yıllarda olduğu safra kesesi ameliyatının ardından oluşan büyük bir fıtığı da vardı. Bu durum ameliyatı güçleştiren bir faktördü. Hastayla birlikte tüm bunları değerlendirerek öncelikte obezite ameliyatı yapıp kilo vermesini sağladıktan sonra fıtık sorunuyla daha sonra ilgilenmek üzere karar verdik" dedi. Hastanın standart dışı bir vaka olması nedeniyle kendisi için zor bir ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Oruç, "Klinik olarak bunun sorumluluğunu alarak kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı yaptık. Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık 11 ayda 75 kilo verdi. Biraz daha kilo verdikten sonra kesi fıtığı ameliyatını da yaptıktan sonra inşallah daha rahat bir hayat yaşayacak" diye konuştu.
DHA
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