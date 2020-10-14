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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Ekim 2020 09:31
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,9330 7,9340
Avro 9,3170 9,3180
Sterlin 10,2110 10,2620
ANKARA
ABD Doları 7,9050 7,9550
Avro 9,2780 9,3350
Sterlin 10,1500 10,3500

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9310'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8749, en yüksek 7,9304 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,9201'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,9310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2385'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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