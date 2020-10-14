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Kasiyeri oyalayan zanlı marketten çaldığı 10 bin lirayla kaçtı

Esenyurt'ta müşteri gibi davranarak girdiği marketten 10 bin lira çalan zanlı kayıplara karıştı.
 14 Ekim 2020 09:43
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Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir markete giren zanlı, alışveriş yapma bahanesiyle içeride dolaşmaya başladı.

Toptancılara verilmek üzere kasanın üzerine konulan parayı fark eden zanlı, buraya yöneldi. Kasiyeri oyalayan şüpheli, kasanın üzerindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin markete girişinden sonra kasiyeri oyaladığı ve kasanın üstünde bulunan parayı çaldığı görülüyor.

Anadolu Ajansı
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