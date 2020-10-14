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En düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.
 14 Ekim 2020 09:50
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En düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinden 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın alında 1, Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzurum'da 4, Iğdır'da 7, Erzincan'da 8 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 5 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Ağrı ve Kars'ta 23, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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