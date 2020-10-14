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Okullarına kavuşan minikler 209 günlük hasreti yazdı

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır okullarından uzak olan ilkokul öğrencileri için ders zili çaldı. Uzun bir aradan sonra okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan ilkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.
 14 Ekim 2020 09:56
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Okullarına kavuşan minikler 209 günlük hasreti yazdı

İlkokul 2-3 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle birlikte 8 ve 12'inci sınıf ile lise kademesindeki hazırlık sınıfı öğrencileri de okulu yolunu tutacak. Tamı tamına 7 ay 209 gün aradan sonra okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan ilkokul öğrencileri ise heyecanlarını mektup yazarak anlattı.

VİRÜS OLMASAYDI DA SARILSAYDIM

Elif Ada Kurt isimli ilkokul öğrencisi mektubunda, "Sevgili öğretmeni beni çok ama çok özledim. Keşke şu virüs olmasaydı da gelip size sarılsaydım. Okullar tam açılmazsa da bazı günler okula gelebileceğiz. Gerçekten sizi ve arkadaşlarımı çok özledim" derken, bir başka ilkokul öğrencisi olan Ilgın Uysal ise, "Biliyoruz ki bir virüs ile karşı karşıyayız. Ama bu dönemi yenebiliriz. Zaten maske takarak ellerimizi yıkayarak tedbirimizi alıyoruz. Son olarak sosyal mesafeyi üç büyük adım şeklinde durabiliriz. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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