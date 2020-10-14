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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuruları alınacak

ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvurularının alınacağını internet sitesinden duyurdu.
 14 Ekim 2020 10:05
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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuruları alınacak

DUYURU

(14 Ekim 2020)

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Başvurularının Alınması

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık), 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) Başvuru Kılavuzu

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) Başvuru Kılavuzu

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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