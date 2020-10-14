Kurumsal e-postanın işverence incelenmesi kişisel verilerin işlenmesi yönünden hak ihlali midir?
|14 Ekim 2020 11:00
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Anayasa Mahkemesine başvuru konusu olayda, avukatlık firmasında çalışan kişiye "av.tr" uzantılı kurumsal bir e-posta hesabı verilmiştir. Kurumsal e-posta hesabının bilgi, trafik ve içerikleri işverene ait sunucu üzerinde saklı tutulmaktadır.
İşyerinde yaşanan bir takım gelişmelerden sonra, başvurucunun kurumsal elektronik posta hesabı incelenmiş, bunun sonucunda ilgilinin iş akdi feshedilmiştir. Başvurucu tarafından işe iade davası açılmıştır.
İlk derece mahkemesi, başvurucunun görevi gereği işverenin işlerini yürütmesi için verilen ve işveren tarafından da ulaşılabileceğini bildiği mail adresini kullanmak suretiyle işverenin diğer çalışanlarına karşı hakarete varan sözler sarf ettiği vurgulanarak işçinin bir başka işçiye sataşmasının işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturacağını ve yapılan fesih işleminin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Yargıtay'a temyiz edilen konu, 9. Hukuk Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak onanmıştır.
Bireysel başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesince yapılan değerlendirmede;
-İşveren tarafından kurumsal e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı,
-Elektronik posta içerikleri gerekçe gösterilerek feshedilen iş akdi ile ilgili olarak, davalı tarafın kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve işlemenin amaçları, işlenecek verilerin kapsamı, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları, işlemin sonuçları ve verilerin muhtemel yararlanıcılarını gösterir bir bilgilendirmenin yapıldığının ortaya konmadığı,
-Başvurucunun kendisinin alenileştirmediği ve rızasının alınmadığı hususlarda elektronik posta içeriklerinin erişildiğine yönelik iddialarının yargılamada karşılanmadığı,
-Başvurucunun iş akdine dayanak olan olay dışında konu ile ilgisiz başkaca içeriklere de ulaşıldığı,
Gerekçeler ışığında "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME VE HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN" ihlal edildiğine karar verilmiştir.
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