Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
|14 Ekim 2020 10:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7248 sayılı Kanun kapsamında Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu.
Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere komisyon kurulmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyonun Başkanı Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemet Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü olarak belirlendi.
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