AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
|14 Ekim 2020 10:24
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"Işıklar yanıyor" ne demek? Yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade edilmişti. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi..
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından darbe imasını andıran bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı.
Bu mesaj eski Türkiye günlerinde "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajlarına benzetildi. Yıldırım, garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaparak "Hukukun ışığını kastettim"ifadeleriyle geri adım attı.
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