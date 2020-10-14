1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Siyasiler ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisi sonrasında Engin Yıldırım hesabını kapattı. "Işıklar yanıyor" söylemi eski Türkiye günlerinde "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" sözleriyle aynı görüldü. Eski Türkiye günlerinde bu söylem, Genelkurmayın darbe yapacağı anlamına geliyordu.
 14 Ekim 2020 10:24
+Aa- Yazdır
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

"Işıklar yanıyor" ne demek? Yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade edilmişti. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi..

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından darbe imasını andıran bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı.

Bu mesaj eski Türkiye günlerinde "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajlarına benzetildi. Yıldırım, garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaparak "Hukukun ışığını kastettim"ifadeleriyle geri adım attı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli
14 Ekim 2020 10:39		 PKK'ya kucak açan Avrupa, Diyarbakır Annelerini görmezden geliyor
14 Ekim 2020 10:14
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 09:26		 Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi
14 Ekim 2020 08:28
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
14 Ekim 2020 07:43		 İçişleri Bakanı Soylu: Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu
14 Ekim 2020 07:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Malatya'ya gidiyor
14 Ekim 2020 06:40		 AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 05:10
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
14 Ekim 2020 02:56		 Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
14 Ekim 2020 02:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - 'Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden yol çalışmalarımızı tamamlayacağız'10:39 - İki Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli10:33 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi10:30 - Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:24 - AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?10:20 - Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
10:17 - Borsa güne yükselişle başladı10:15 - Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı10:14 - PKK'ya kucak açan Avrupa, Diyarbakır Annelerini görmezden geliyor10:07 - Ordulu esnaf, adres soranlardan 1 TL, derdini anlatanlardan 50 TL talep ediyor10:05 - Danıştay bir yönetmelikteki 'gibi' edatına açıklık getirdi10:05 - 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuruları alınacak
09:56 - Okullarına kavuşan minikler 209 günlük hasreti yazdı09:53 - Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak09:50 - En düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü09:48 - Sahte internet siteleriyle göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı09:43 - Kasiyeri oyalayan zanlı marketten çaldığı 10 bin lirayla kaçtı
09:37 - Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı kararı
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın
Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar
Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygulandı
Doğu Anadolu'da bir vaha... Tunceli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürü bağışıklığı bir seçenek değil 4
şambali 1
Benim adım name 1
bimde satılan muhteşem ürünler 1
kars belediyesi dağdan yönetiliyordu 1
kasapların boncuklu perdesi 1
hiçbir önlem almadan okulların açılması 1
mevlüt çavuşoğlu'nun isveç'li bakana verdiği cevap 1
denklem kurmayıp şıkları deneyerek soru çözmek 2
para kullanılmayan köyler 2
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam