Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
|14 Ekim 2020 10:30
|+Aa- Yazdır
MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
14 Ekim 2020 11:59
|Anne karnındaki bebeğin hastalıkları yapay zeka ile tespit edilebilecek
14 Ekim 2020 11:47
|13 yaşındaki kız çocuğu ayağını yıkarken dereye düştü
14 Ekim 2020 11:40
|Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı
14 Ekim 2020 11:30
|Sahte internet siteleriyle göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı
14 Ekim 2020 09:48
|Kasiyeri oyalayan zanlı marketten çaldığı 10 bin lirayla kaçtı
14 Ekim 2020 09:43
|İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
14 Ekim 2020 09:27
|İstanbul merkezli 3 ilde sahte içki operasyonunda 17 tutuklama
14 Ekim 2020 09:25
|Kocasını terk etti, cinci hocaya gitti
14 Ekim 2020 09:14
|Sahte içki çetesine şafak baskını
14 Ekim 2020 08:33