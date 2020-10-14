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Üç Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı bir açıklama yaparak, "Işıklar yanıyor" sözleriyle hukuki darbe imasında bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.
 14 Ekim 2020 10:39
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Üç Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli

Dün akşam, sosyal medya hesabından AYM'nın fotoğraflarını "Işıklar yanıyor" sözleriyle paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım büyük bir tartışmanın ateşini fitilledi. Bu sözler eski Türkiye günlerinde, vesayetçi odakların söylediği "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" sözlerini çağrıştırdı.

AYM üyesinin açıklaması sonrasında, İçişleri Bakanlığı kurumsal hesabından İçişleri Bakanlığı binasının fotoğrafı kullanılarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" cümlesi paylaşıldı. Siyasetin de tepki göstermesi sonrasında AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabını kilitledi.

Bugün ise İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı bir açıklama yaparak, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Memurlar.Net - Özel

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