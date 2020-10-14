Üç Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli
|14 Ekim 2020 10:39
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Dün akşam, sosyal medya hesabından AYM'nın fotoğraflarını "Işıklar yanıyor" sözleriyle paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım büyük bir tartışmanın ateşini fitilledi. Bu sözler eski Türkiye günlerinde, vesayetçi odakların söylediği "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" sözlerini çağrıştırdı.
AYM üyesinin açıklaması sonrasında, İçişleri Bakanlığı kurumsal hesabından İçişleri Bakanlığı binasının fotoğrafı kullanılarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" cümlesi paylaşıldı. Siyasetin de tepki göstermesi sonrasında AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabını kilitledi.
Bugün ise İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı bir açıklama yaparak, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir...Muhterem İnce (@muhteremince) October 13, 2020
Ama yetmez
İstifa gerekir, bekliyoruz. pic.twitter.com/4SGRAYo2hM
Dün "Genelkurmayın ışıkları yanıyor" diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 13, 2020
Hesabı kilitlemek yetmezMehmet Ersoy (@mehmetersoy57) October 13, 2020
Derhal istifa edin! https://t.co/d4C1ZsBcVT
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