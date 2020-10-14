1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çalışma hayatının Davos'u'nda işin yarını konuşulacak

TİSK'in kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu'nda, sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işin yarınında kadının geleceği ve yeni nesil sendikacılıkta dijital dönüşüm konuları ele alınacak- Yerli ve yabancı üst düzey birçok ismin katılacağı forumun ardından ortak açıklamayla sonuç bildirisi yayımlanacak
 14 Ekim 2020 10:44
+Aa- Yazdır
'Çalışma hayatının Davos'u'nda işin yarını konuşulacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu'nda (OPF) işin yarını konuşulacak.

Çalışma hayatının tarafları arasında sosyal diyaloğu geliştirmek amacıyla TİSK'in ev sahipliğinde geçen yıl ilki düzenlenen forumun ikincisi yarın yapılacak.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin üst düzey katımı ve ele alınan konular bakımından "Çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen OPF'ye, bu yıl da yerli ve yabancı birçok isim katılacak.

- Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ilk kez kullanılacak

"Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasına sahip forum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak.

OPF'nin canlı açılış oturumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alacak.

Foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharran Burrow, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, BusinessEurope Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic'in de aralarında olduğu isimler katılacak.

"Kovid-19 Salgını ve Küresel Sağlık", "Kovid-19 Salgını ve Küresel Yaklaşım", "Küresel Ekonomik Gelişmeler" oturumlarının yapılacağı Forum, ortak açıklama ve sonuç bildirisinin yayımlanmasıyla sona erecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı'
13 Ekim 2020 11:56		 Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı
13 Ekim 2020 10:07
'Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik'
12 Ekim 2020 11:04		 Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
08 Ekim 2020 10:12
İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı
07 Ekim 2020 10:17		 Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı
06 Ekim 2020 11:23
Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı
06 Ekim 2020 11:06		 İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor
05 Ekim 2020 09:56
Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
05 Ekim 2020 08:15		 Jandarma'dan askerlik borçlanması yazısı
28 Eylül 2020 14:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi12:18 - AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması12:08 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir12:00 - 'Ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı... Hayatını kaybetti11:59 - Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
11:50 - FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:47 - Anne karnındaki bebeğin hastalıkları yapay zeka ile tespit edilebilecek11:45 - Antalya'da 2 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı11:40 - 13 yaşındaki kız çocuğu ayağını yıkarken dereye düştü11:37 - Çakarlı minibüsteki dolandırıcılar trafik polislerine yakalandı11:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
11:35 - 'Testi negatif çıkan bazı kişiler, 'Artık maske takmama gerek yok' diyor'11:34 - Ziya Selçuk'tan 'müfredat nasıl yetişecek' sorusuna cevap11:31 - Askeri öğrencilere işkence yapan eski komutana hapis istemi11:30 - Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı11:29 - Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
11:21 - Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı kararı
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
siyah güller 1
Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü olmak 2
çingene pilavı 1
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes 2
memurlar net uygulaMASINDA sözlüğün olmaması 7
Türkiye de Okyanusal tarzı deprem olacak olması 2
Coober Pedy kasabası 1
kurut 1
Delirium sendromu 1
örtülü sermaye 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam