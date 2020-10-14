Bakan Dönmez: Oruç Reis faaliyet göstereceği bölgeye vardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakanı Dönmez: Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz
|14 Ekim 2020 10:50
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli'den 'süt destekleri' açıklaması
14 Ekim 2020 11:00
|Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor
14 Ekim 2020 09:11
|Koronavirüs aşısı için 12 milyar dolarlık onay
14 Ekim 2020 04:12
|Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi
13 Ekim 2020 21:47
|'Milli ekonomiyi rayına oturtuyoruz, OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz'
13 Ekim 2020 12:06
|Türkiye'nin uzay yatırımları artarak sürecek
13 Ekim 2020 11:07
|Sanayi üretiminde en yüksek performansı yakaladı
13 Ekim 2020 10:29
|İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak
13 Ekim 2020 06:10
|Hangi youtuber, ne kadar kazanıyor?
12 Ekim 2020 18:11
|2020 Nobel Ekonomi Bilimleri ödülü sahiplerini buldu
12 Ekim 2020 12:57