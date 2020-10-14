Eski yüksek yargıçların FETÖ cezaları Yargıtayda onandı
|14 Ekim 2020 11:02
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- Yargıtay Ceza Genel Kurulu "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 eski yüksek yargıcın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aldığı hapis cezalarını onadı.
Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Yargıtay üyeleri Pehlivan, Mehmet Uslu, Şuayip Şen ile eski Danıştay üyeleri Yunus Çetin ve Mehmet Ali Duran hakkındaki kararlara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
"Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan ile örgütün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında bulunan eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu'nun 13 yıl 6'şar ay hapis cezalarını onayan Kurul, aynı suçtan Yunus Çetin'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası ile Mehmet Ali Duran'ın aldığı 9 yıl hapis cezasını uygun buldu. Kurul; Pehlivan, Uslu, Çetin ve Duran hakkındaki kararı oy birliğiyle aldı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Şuayip Şen hakkındaki 7 yıl 6 ay hapsi ise oy çokluğuyla onadı.
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