1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da depremden sonra verilen, bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi 1 yıl uzatıldı.
 14 Ekim 2020 11:17
+Aa- Yazdır
Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da depremden sonra verilen, bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi 1 yıl uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van'da 2011'de meydana gelen deprem nedeniyle güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yerleşim yerleri oluşturarak şehrin marka değerini artırmak, gelişmesine katkı sağlamak ve oluşturulacak yeni yerleşim yerinde kamu yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla şehirdeki bazı alanlarda yetkilendirilmişti.

Bu kapsamda Bakanlığa verilen bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi
14 Ekim 2020 12:20		 Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor
14 Ekim 2020 10:58
Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı
14 Ekim 2020 10:56		 'Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden yol çalışmalarımızı tamamlayacağız'
14 Ekim 2020 10:39
Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
14 Ekim 2020 10:20		 Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
14 Ekim 2020 09:53
Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor
14 Ekim 2020 09:32		 Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek
13 Ekim 2020 23:10
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
13 Ekim 2020 19:26		 Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi
13 Ekim 2020 19:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi12:18 - AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması12:08 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir12:00 - 'Ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı... Hayatını kaybetti11:59 - Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
11:50 - FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:47 - Anne karnındaki bebeğin hastalıkları yapay zeka ile tespit edilebilecek11:45 - Antalya'da 2 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı11:40 - 13 yaşındaki kız çocuğu ayağını yıkarken dereye düştü11:37 - Çakarlı minibüsteki dolandırıcılar trafik polislerine yakalandı11:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
11:35 - 'Testi negatif çıkan bazı kişiler, 'Artık maske takmama gerek yok' diyor'11:34 - Ziya Selçuk'tan 'müfredat nasıl yetişecek' sorusuna cevap11:31 - Askeri öğrencilere işkence yapan eski komutana hapis istemi11:30 - Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı11:29 - Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
11:21 - Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı kararı
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Teşkilatın numarasını istemek 2
maske takmayanlara karantina uygulaması 1
euroleague fantasy challenge 1
ölü helvası 2
sürü bağışıklığı bir seçenek değil 4
sözlükte bugün 1
kadir şeker 1
Emsal Değer 1
umre ziyaretlerinin yeniden başlaması 1
okullar açılsıncılar vs okullar açılmasıncılar 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam