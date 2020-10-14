Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
ABD merkezli Cyble siber güvenlik firmasının araştırmacıları, Spectre123 ismini kullanan bilinmeyen bir hackerın paylaştığı gönderiyi duyurdu
|14 Ekim 2020 11:29
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turk-internet.com sitesinde yer alan haberde; ABD merkezli Cyble siber güvenlik firması araştırmacılarının, Spectre123 ismini kullanan bilinmeyen bir hackerın paylaştığı gönderiyi duyurdu.
Gönderide NATO ve Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Olayın bir siber bilgisayar korsanlığı mı, yoksa içeriden sızdırılma mı olduğu belli değil. Sızdırılan belgelerin, çalışma beyanı dosyaları, teklifler, sözleşmeler, 3 boyutlu tasarımlar, özgeçmişler, hammadde bilgilerini içeren excel sayfaları ve mali tablolar içerdiği kaydediliyor. Sızıdırlan belgelerle, potansiyel hedef kişiler ya da şirketler konusunda istihbarat toplayabilmesi ve hedefli kimlik avı saldırıları yürütebilmesi mümkün gözüküyor.
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