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Ziya Selçuk'tan 'müfredat nasıl yetişecek' sorusuna cevap

Bakan Selçuk: Karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil
 14 Ekim 2020 11:34
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma bir modelle öğrencilerin, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edeceğine işaret ederek, "Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Hocam bir dakika, bir sorum var" başlığıyla hazırlanan videolu paylaşımlarında bu kez, "Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı."

Anadolu Ajansı
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