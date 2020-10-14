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Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
|14 Ekim 2020 11:59
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretildiği bilgisini aldı.
Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda, 10 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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