Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|14 Ekim 2020 14:06
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KIRKLARELİ
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitede bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
İl Pandemi Kurulu kararınca sitenin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.
Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
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