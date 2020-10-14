AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
AYM'den "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi
|14 Ekim 2020 12:18
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AYM'den "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:
Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
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