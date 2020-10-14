1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması

AYM'den "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi
 14 Ekim 2020 12:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AYM'den "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 11:37		 Üç Bakan Yardımcısı açıklama yaptı: AYM üyesi istifa etmeli
14 Ekim 2020 10:39
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
14 Ekim 2020 10:24		 PKK'ya kucak açan Avrupa, Diyarbakır Annelerini görmezden geliyor
14 Ekim 2020 10:14
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 09:26		 Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'parsel parsel' göndermesi
14 Ekim 2020 08:28
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
14 Ekim 2020 07:43		 İçişleri Bakanı Soylu: Kars Belediyesi dağdan yönetiliyordu
14 Ekim 2020 07:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Malatya'ya gidiyor
14 Ekim 2020 06:40		 AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
14 Ekim 2020 05:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi12:18 - AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması12:08 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir12:00 - 'Ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı... Hayatını kaybetti11:59 - Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
11:50 - FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:47 - Anne karnındaki bebeğin hastalıkları yapay zeka ile tespit edilebilecek11:45 - Antalya'da 2 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı11:40 - 13 yaşındaki kız çocuğu ayağını yıkarken dereye düştü11:37 - Çakarlı minibüsteki dolandırıcılar trafik polislerine yakalandı11:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki
11:35 - 'Testi negatif çıkan bazı kişiler, 'Artık maske takmama gerek yok' diyor'11:34 - Ziya Selçuk'tan 'müfredat nasıl yetişecek' sorusuna cevap11:31 - Askeri öğrencilere işkence yapan eski komutana hapis istemi11:30 - Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı11:29 - Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
11:21 - Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı kararı
Erdoğan'dan 'aşiretleşmeyin, akrabaları partiye koymayın' talimatı
Kamuda çalışan hekimler, özel muayenehane açabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denklem kurmayıp şıkları deneyerek soru çözmek 1
ksantofil 1
para kullanılmayan köyler 2
lobut 1
egiş 1
Sedef Ağacı Çiçeği 1
araba arkası köpeği 1
zenit'te 13 kişinin covid 19 testinin pozitif çıkması 1
siyah güller 1
maşallah dediği 3 gün yaşamaz 2
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam