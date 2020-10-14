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Katar Emiri'nden Macron'a cevap: Erdoğan benim babamdır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin yanında olmakla suçladığı Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'den tokat gibi bir cevap aldığı ortaya çıktı. "Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Sen yardım ettin, onun üzerine Erdoğan kurtuldu" diyen Macron, al-Sani'nin "2017 Haziran ayında darbe girişimi yapılırken yanımda bir tek Tayyip Erdoğan vardı. O benim babamdır. Ölene kadar bu böyle olacak. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" sözleriyle şoke oldu.
 14 Ekim 2020 12:28
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Katar Emiri'nden Macron'a cevap: Erdoğan benim babamdır

Yeni Şafak yazarı ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, katıldığı programda Macron ile Katar Emiri arasında bir toplantıda geçen detayı ilk kez Türk kamuoyuyla paylaşmıştı. Bugünkü köşe yazısında da bu diyalogdan bahseden Acet "Yazıya dökelim ki uçup gitmesin" dedi.

Mehmet Acet'in yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Katar Emiri Temim Bin Hamed Es-Sani arasında bir telefon görüşmesinde geçen diyaloğu televizyonlarda birkaç kere anlatmıştım.

Yazıya da dökelim ki uçup gitmesin.

Katar Emiri, Macron'la ne konuştuğunu, kendisine ne söylendiğini ve buna nasıl bir cevap verdiğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'A takımından' bir isme kendisi anlatıyor.

"ERDOĞAN ÖLENE KADAR BABAMDIR"

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, Emir Temim Es-Sani'ye aynen şöyle diyor:

"Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Sen yardım ettin, onun üzerine Erdoğan kurtuldu".

Macron'un bu densizliğine karşı Katar Emiri cevaben diyor ki:

"2017 Haziran ayında darbe girişimi yapılırken yanımda bir tek Tayyip Erdoğan vardı. O benim babamdır. Ölene kadar bu böyle olacak. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim".

Mehmet Acet'in yazısının tamamına ulaşmak için TIKLAYIN.
Yeni Şafak
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