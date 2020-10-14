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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Telafi Sınavı' duyurusu

Sağlık Bakanlığı'ndan Telafi Sınavı Duyurusu
 14 Ekim 2020 12:31
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Telafi Sınavı' duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar için duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre; 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar bu durumlarını yazılı olarak en geç 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak olup, COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle söz konusu sınava giremeyenlerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra telafi sınavına alınıp alınmayacağına karar verilecek ve nihai liste Genel Müdürlüğümüzün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Dilekçelerin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
Bakanlık Duyurusu için https://yhgm.saglik.gov.tr/
Memurlar.Net
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