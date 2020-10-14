Sağlık Bakanlığı'ndan 'Telafi Sınavı' duyurusu
|14 Ekim 2020 12:31
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı, 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar için duyuru yayımlandı.
Duyuruya göre; 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar bu durumlarını yazılı olarak en geç 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak olup, COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle söz konusu sınava giremeyenlerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra telafi sınavına alınıp alınmayacağına karar verilecek ve nihai liste Genel Müdürlüğümüzün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Dilekçelerin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
Bakanlık Duyurusu için https://yhgm.saglik.gov.tr/
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Ekim 2020 14:06
|Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi
14 Ekim 2020 12:20
|Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı
14 Ekim 2020 11:17
|Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor
14 Ekim 2020 10:58
|Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı
14 Ekim 2020 10:56
|'Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden yol çalışmalarımızı tamamlayacağız'
14 Ekim 2020 10:39
|Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
14 Ekim 2020 10:20
|Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
14 Ekim 2020 09:53
|Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor
14 Ekim 2020 09:32
|Vatandaşın çile çektiği abonelik iptali tek tıkla bitecek
13 Ekim 2020 23:10