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Sinop'ta denize düşen orman mühendisi hayatını kaybetti
Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kişi yaşamını yitirdi.
|14 Ekim 2020 12:50
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Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kişi yaşamını yitirdi.
Görev için Ankara'dan Sinop'a gelen orman mühendisi 43 yaşındaki Mehmet Barbaros Gökulu, orman kampı sahilindeki iskelede yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.
Bir süre sonra suda hareketsiz bulunan ve çevredekiler tarafında karaya çıkarılan Gökulu'nun, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökulu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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