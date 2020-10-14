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Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı

Manisa merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilmiş 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı.
 14 Ekim 2020 13:00
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Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı

Manisa merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilmiş 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock programını kullanan, hakkında ifade bulunan, orgutun kendi yaptıgı fisleme raporlarında ust duzey durumda bulundukları tespit edilen, yurt dısı baglantılı FETO'nun mahrem imamları ile gorusmeleri olan ve orgutsel toplantılara katılan 1'i eski emniyet muduru olmak uzere daha önce görevinden ihraç edilmiş 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkezli Izmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Usak, Istanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suphelilerin ikametlerinde cok sayıda dijital materyal ele gecirildi.

Anadolu Ajansı
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