Trafik kazası sonrası çıkan kavga ölümle sonuçlandı
|14 Ekim 2020 13:05
|+Aa- Yazdır
Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kavgada biri ağır 5 kişi de bıçakla yaralandı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahalle si Eski Lara Yolu'nda dün gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında otomobil sürücüsü A.A. yanında bulundurduğu bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö., Mehmet Y. K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada ayrıca A. A.'nın ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bir kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen İzmirlioğlu'nun cenazesini almaya gelen annesi ile kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkasına ait evi satmaya çalışırken tapuda suçüstü yakalandılar
14 Ekim 2020 13:43
|Evin gelini, soygun için evin anahtarını hırsızlara vermiş
14 Ekim 2020 13:35
|Hastanede röntgen teknisyenine tekme atan kişi gözaltına alındı
14 Ekim 2020 13:01
|Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 45 kişi yaşamını yitirdi
14 Ekim 2020 12:59
|Sinop'ta denize düşen orman mühendisi hayatını kaybetti
14 Ekim 2020 12:50
|Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
14 Ekim 2020 11:59
|Anne karnındaki bebeğin hastalıkları yapay zeka ile tespit edilebilecek
14 Ekim 2020 11:47
|13 yaşındaki kız çocuğu ayağını yıkarken dereye düştü
14 Ekim 2020 11:40
|Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı
14 Ekim 2020 11:30
|Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2020 10:30