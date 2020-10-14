Ekim ayı tebliğler dergisi yayımlandı
|14 Ekim 2020 13:34
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İçindekiler;
1. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
2. Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge
3. Hazırlık Sınıfı Bulunan Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
4. Hazırlık Sınıfı Bulunan Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
5. Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık Kurs Programı
6. Özel Amerikan Robert Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
7. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Protokol Kapsamındaki Okullar İçin Anadolu Meslek Programı Rusça Dersi Öğretim Programı (10, 11 ve 12. Sınıflar)
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Ahmet KANDEMİR
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