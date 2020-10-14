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Yeni akademik yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirileceği bildirildi
 14 Ekim 2020 13:38
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Yeni akademik yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek Toplu Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrencilerin katılacağı belirtildi.

Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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