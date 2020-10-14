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Başkasına ait evi satmaya çalışırken tapuda suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 6 zanlı, işlemi gerçekleştirmek için gittikleri Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı
 14 Ekim 2020 13:43
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Başkasına ait evi satmaya çalışırken tapuda suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 6 zanlı, işlemi gerçekleştirmek için gittikleri Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Didim İlçe Tapu Müdürlüğünde, yurt dışında yaşayan A.M'ye ait evi, sahte belgelerle satmaya çalışan dolandırıcılar olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerindeki aramalarda, ev sahibi A.M'ye ait vesikalık fotoğraflar, bu kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile taklit imza için deneme yapılmış not defteri ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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