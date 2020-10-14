MEB iki yeni yönerge yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge ile Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve Desteklenmesi Hakkında Yönergesi
|14 Ekim 2020 13:48
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Ahmet KANDEMİR
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