PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken yakalandı
|14 Ekim 2020 13:58
|+Aa- Yazdır
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı olan şahıs, Afyonkarahisar'da çalıştığı tarlada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı, bölücü terör örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarata çalışması yapan ekipler, Gaziantep nüfusuna kayıtlı A.O. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirledi. Şahsın İhsaniye ilçesinde ikamet ettiğini, ancak İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde tarlada çalıştığı belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ayrıca tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma gibi 11 ayrı suç dosyasının da bulunduğu bildirildi.
Şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ'den tutuklandı
14 Ekim 2020 13:47
|Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı
14 Ekim 2020 13:00
|FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda
14 Ekim 2020 11:50
|Antalya'da 2 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
14 Ekim 2020 11:45
|Askeri öğrencilere işkence yapan eski komutana hapis istemi
14 Ekim 2020 11:31
|Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
14 Ekim 2020 10:33
|Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
14 Ekim 2020 09:25
|Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
13 Ekim 2020 23:19
|Evlat nöbetindeki aile oğluna kavuştu, çadırda zılgıtla karşılandı
13 Ekim 2020 16:52
|FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
13 Ekim 2020 16:24